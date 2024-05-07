В Крыму произошел пожар в месте дислокации "Искандеров": спутниковые фото

Спутниковые снимки свидетельствуют, что 4 мая в оккупированном Крыму вспыхнул масштабный пожар в месте дислокации российских ракетных комплексов "Искандер-М".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Журналисты изучили спутниковые снимки PlanetLabs и подтверждают, что 4 мая в Крыму возник масштабный пожар в месте дислокации "Искандеров-М". Из этих комплексов российские войска регулярно обстреливают Украину баллистическими ракетами.

Пока неизвестно, возник ли пожар в результате украинского удара, или был спровоцирован пусками самих российских ракет.

Напомним, вечером 4 мая в украинских телеграм-каналах появилось неподтвержденное сообщение о поражении в Крыму двух пусковых установок "Искандер" и боекомплекта. Ранее в тот же день Минобороны России сообщало о якобы перехвате над Крымом в ночь на 4 мая четырех украинских ракет ATACMS.

Сообщается, что 4 мая около 2:00 система спутниковой слежки за природными пожарами NASA зафиксировала несколько очагов на территории карьера по добыче ракушечника в Сусанинском сельском поселении Первомайского района Крыма.

Следы этого пожара хорошо видны на спутниковом снимке, сделанном 5 мая.

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Спутниковые фото подтверждают пожар в Крыму на месте "Искандеров"/Фото: "Радио Свобода"

На снимке за 20 апреля зафиксировано несколько машин, размеры которых соответствуют габаритам пусковых установок "Искандер". В одной из машин видна ракета в предпусковом вертикальном положении.

Спутниковые фото подтверждают пожар в Крыму на месте "Искандеров"/Фото: "Радио Свобода"

В общей сложности на снимке карьера за 20 апреля заметны по меньшей мере четыре машины, размеры которых соответствуют габаритам пусковых "Искандер-М" – 13x3 м. И ни одной из них нет на снимке 5 мая после пожара.

Спутниковые фото подтверждают пожар в Крыму на месте "Искандеров"/Фото: "Радио Свобода"

Не исключено, что возгорание сухой травы могло возникнуть в связи с самими пусками ракет, однако украинские источники не сообщали об атаках "Искандеров" в ночь на 4 мая. В то же время на снимке за 5 мая видна воронка, которой нет на более старых фото.

Спутниковые фото подтверждают пожар в Крыму на месте "Искандеров"/Фото: "Радио Свобода"

Заметим, ни в ВСУ, ни в российском Минобороны не сообщали об атаке на позиции "Искандеров" в Крыму.

К слову, 6 мая морской дрон ГУР Минобороны Украины поразил и уничтожил российский скоростной катер "Мангуст" в бухте Узкая в Крыму.

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