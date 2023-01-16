В Крыму — "хлопок": в Севастополе во второй раз за сутки раздаются взрывы (видео)

Во временно аннексированном Крыму, в Севастополе, второй раз за последние сутки раздаются взрывы.

Об этом сообщают крымские паблики.

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Пропагандистские СМИ заявляют, что ночью и утром украинский город атаковали беспилотники. Воздушные цели вроде бы сбили над военным аэродромом "Бельбек" возле Севастополя.

Оккупационные власти отреагировали на взрывы. Так называемый "гебернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Розвожаев заявил, что в городе якобы сработала ПВО и сбила трех беспилотников. Оккупационные войска продолжают отражать атаку. Украинская сторона никак не комментирует "хлопок".

Когда Украина вернет Крым: прогнозы

Майор армии США в отставке Джон Спенсер считает, что с военной точки зрения у Украины есть шансы деоккупировать полуостров Крым.

В США полагают, что украинцам удастся деоккупировать Крым летом. Бывший командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Годжес считает, что Вооруженные силы Украины до февраля 2023 года будут создавать условия для операции по освобождению Крыма, а уже летом этого года им удастся деоккупировать полуостров.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что возвращение Крыма состоится военным путём 2023 года.

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