В Крыму исчез свет: Керчь и Симферополь охватили аварийные отключения

В Крыму исчез свет.

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12 мая у временно оккупированных Керчи и Симферополя зафиксировали масштабные аварийные отключения электроэнергии. Причины обесточивания пока официально не называются, однако оккупационное "Крымэнерго" заявило, что ремонтные работы будут продолжаться не менее 3 часов.

Об этом сообщает "24 Канал".

Около 15:30 оккупационная администрация сообщила об обесточивании части города Керчь. Впоследствии отключение света затронули также населенные пункты Симферопольского района: Лозовое, Залесье, Петропавловка, Украинка, а также части улиц в Симферополе.

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На фоне этого в крымских телеграмм-каналах появились сообщения о резком запахе газа в селах Сакского района и неизвестном загрязнении, которое море прибило к побережью Керчи.

Предыстория и контекст

На фоне регулярных взрывов и кибератак на оккупационные объекты в Крыму подозрение падает и на действия украинского движения сопротивления. В частности, движение "Атеш" сообщило о взломе телефона одного из российских командиров ПВО на полуострове. Полученная информация, по их словам, "впечатляет масштабами".

Оккупационные власти, в свою очередь, уже раньше вводили плановые графики отключений электроэнергии, однако сегодняшние отключения имеют признаки аварийности.

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