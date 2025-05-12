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В Крыму исчез свет: Керчь и Симферополь охватили аварийные отключения
В Керчи и Симферополе 12 мая произошли аварийные отключения электроэнергии. Жители жалуются на запах газа и неведомые пятна в море.
12 мая у временно оккупированных Керчи и Симферополя зафиксировали масштабные аварийные отключения электроэнергии. Причины обесточивания пока официально не называются, однако оккупационное "Крымэнерго" заявило, что ремонтные работы будут продолжаться не менее 3 часов.
Об этом сообщает "24 Канал".
Около 15:30 оккупационная администрация сообщила об обесточивании части города Керчь. Впоследствии отключение света затронули также населенные пункты Симферопольского района: Лозовое, Залесье, Петропавловка, Украинка, а также части улиц в Симферополе.
На фоне этого в крымских телеграмм-каналах появились сообщения о резком запахе газа в селах Сакского района и неизвестном загрязнении, которое море прибило к побережью Керчи.
Предыстория и контекст
На фоне регулярных взрывов и кибератак на оккупационные объекты в Крыму подозрение падает и на действия украинского движения сопротивления. В частности, движение "Атеш" сообщило о взломе телефона одного из российских командиров ПВО на полуострове. Полученная информация, по их словам, "впечатляет масштабами".
Оккупационные власти, в свою очередь, уже раньше вводили плановые графики отключений электроэнергии, однако сегодняшние отключения имеют признаки аварийности.