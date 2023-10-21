В Крыму нашли большое месторасположение войск РФ – фото и координаты

В Крыму партизаны обнаружили большое место дислокации оккупантов в районе Джанкоя. Объект хорошо охраняется и окружен оборонными сооружениями.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Там отметили, что большое место дислокации российских войск было обнаружено на зерноскладе в селе Заречное Джанкойского района.

"По имеющейся информации, там находится около 20 единиц автомобильной техники, среди которых есть как тентированные "Уралы" и "Камазы", так и топливозаправщики. Подъезды к объекту охраняются военными России в обустроенных оборонных позиций. Нам известно, что личный состав расквартирован по всему населенному пункту. Координаты: 45.743882181627114, 34.49290617688822", — говорится в сообщении.

Место дислокации окупантов в районе Джанкоя, Крым

Место дислокации окупантов в районе Джанкоя, Крым

Место дислокации окупантов в районе Джанкоя, Крым

Место дислокации окупантов в районе Джанкоя, Крым

Место дислокации окупантов в районе Джанкоя, Крым

"АТЕШ" отмечает, что постоянно ведет разведку местонахождение личного состава и техники оккупантов в Крыму.

Напомним, в Крыму партизаны проникли на Евпаторийский авиационный ремонтный завод (фото).

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