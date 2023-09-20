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В Крыму очередная атака дронами – сообщают об ударе по воинской части

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Крыму очередная атака дронами – сообщают об ударе по воинской части

Взрыв в Крыму/Фото: скриншот

На территории Крыма раздались взрывы.

На территории оккупированного Крыма 20 сентября прогремели мощные взрывы.

Об этом пишут местные Telegram-каналы. А так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы атаке беспилотников и "возгорании травы".

"В результате работы ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Также горит трава. Все оперативные службы выехали на место", — написал он.

Верхнесадово на карте / ©
Верхнесадово на карте

Однако, как пишет "Крымский ветер", в Верхнесадовом нанесен удар по воинской части.

В местных пабликах начала распространяться паника.

Сообщения в Telegram-каналах Крыма / ©
Сообщения в Telegram-каналах Крыма

Напомним, на Николаевщине супруги, работавшие на оборонном заводе, "сливали" данные о технике ВСУ (фото).

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