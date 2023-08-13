В Крыму оккупант застрелил контрактника из Москвы: подробности

В оккупированном Крыму российский оккупант застрелил 42-летнего сержанта.

Об этом пишет 24 канал.

Отмечается, что убийство произошло ночью 12 августа.

По данным пропагандистских СМИ, контрактник из Москвы зашел на территорию, не назвал пароль охране и не отреагировал на упреждающие выстрелы. Рядом одной из позиций недалеко от села Почетное на карауле стоял 45-летний рядовой из Красногорска Руслан М.

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"Алексей Л. зашел на позицию российских солдат и рядовой его увидел. Он спросил пароль, но тот не ответил. После этого Руслан М. произвел два выстрела в воздух, но мужчина продолжал движение. Тогда был выстрел на поражение", — говорится в сообщении. .

Как выяснилось впоследствии, погибший оказался сослуживцем Руслана М. из той же воинской части.

Соответствующие материалы передали в военно-следственный отдел России.

Отметим, контрактники России пытаются любой ценой избежать возможного опрокидывания на передовую в Украине и участия в штурмах.

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