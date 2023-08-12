В Крыму оккупанты боятся морских дронов ВСУ: готовят Черноморский флот к противодействию

Россияне на временно оккупированном полуострове обустраивают оборонительные позиции и учатся противодействовать морским дронам.

Российские оккупанты боятся украинских морских дронов в Крыму и обустраивают оборонительные позиции.

Об этом рассказали в Military Media Center.

"Россияне пытаются обустроить больше позиций во временно оккупированном Крыму. Также враг проводит мероприятия по противодиверсионной борьбе. Особенно такие меры касаются пунктов базирования флота", - говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи кораблей и личный состав береговой обороны окупантов боятся украинских морских дронов, поэтому учатся противодействовать им.

Напомним, в ночь на 12 августа 2023 года неизвестные беспилотники атаковали населенные пункты во временно оккупированном Крыму. Россиянам померещилось 20 "украинских" БПЛА.

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