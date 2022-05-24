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В Крыму оккупанты формируют резервные подразделения для ведения боевых действий — Генштаб

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В Крыму оккупанты формируют резервные подразделения для ведения боевых действий — Генштаб

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

На временно оккупированной территории АР Крым российские оккупанты формируют резервные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"Оккупанты продолжают нарушать права граждан Украины на временно занятых территориях — препятствуют свободному передвижению и создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что на Донбассе оккупанты наступают по всем направлениям и пытаются прорвать украинскую оборону.

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