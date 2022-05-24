В Крыму оккупанты формируют резервные подразделения для ведения боевых действий — Генштаб

В Крыму оккупанты формируют резервные подразделения для ведения боевых действий — Генштаб

На временно оккупированной территории АР Крым российские оккупанты формируют резервные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"Оккупанты продолжают нарушать права граждан Украины на временно занятых территориях — препятствуют свободному передвижению и создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что на Донбассе оккупанты наступают по всем направлениям и пытаются прорвать украинскую оборону.

Читайте также: