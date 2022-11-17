В Крыму оккупанты готовятся к атаке ВСУ: как ведут себя россияне на полуострове

Российские войска в Крыму готовятся к атаке со стороны ВСУ, а для украинских войск не будет проблемой добраться до полуострова после тяжелых боев, которые продолжаются и еще состоятся на Херсонщине.

Об этом глава крымской проектно-образовательной платформы Q-Hub Эмиль Ибрагимов рассказал в интервью НВ.

Он сообщил, как сегодня в Крыму чувствуют себя и ведут себя оккупанты.

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"Я знаю, что они вводят постоянно какие-то уровни угроз. Как говорят местные чиновники официально, то сейчас желтый уровень опасности. То есть они готовятся к атаке. И, конечно, этот миф о том, что все спокойно и нет паники, должен успокаивать", – рассказал Ибрагимов.

По его оценкам, на сегодняшний день Крым находится в зоне поражения ВСУ и они контролируют все дороги на полуостров.

"Есть информация, что именно в Крым передислоцируют свои войска оккупанты, чтобы сохранить технику и живую силу. Но уже после освобождения Херсона стало понятно, что полностью контролируются все дороги в Крым – в Армянск, Джанкой и т.д. Думаю, можно заключить, что крымские дороги полностью контролируются, и сейчас в зоне поражения Крым все же находится. Это было еще до освобождения Херсона, но сейчас думаю, что нашим силам будет значительно легче доставать до военных объектов и российской армии, которая расположена, тем более, на севере Крыма", – рассказал глава Q-Hub.

Комментируя тему деоккупации Крыма, он также сослался на слова военных экспертов о том, что сложные бои на южном направлении будут в Херсонской области. Так что "уже не будет такой проблемой взять под контроль именно крымское направление и добраться до Крыма".

"Сейчас все ожидают, что будет происходить на Кинбурнской косе, потому что это выход на левый берег; и что будет происходить на Мелитопольском, то есть Запорожском направлении; с этих двух сторон – с запада и востока. После того, когда мы поймем, как там происходят события, какими будут успехи наших военных на левом берегу, можно будет делать реальные выводы по Крыму", – считает Ибрагимов.

Он также убежден, что только политическая воля и какие-то тайные переговоры могут уберечь российских оккупантов от разгрома на Крымском направлении.

"Но с точки зрения военной стратегии, проблема освобождения Крыма военным путем не является проблемой", – отметил глава Q-Hub.

Напомним, в Джанкое раздались взрывы вечером 16 ноября, после чего в городе частично исчезла электроэнергия. Местные паблики писали попадания в аэродром, где расположено около 80 единиц российской техники.

В Генштабе ВСУ 17 ноября сообщили, что украинские военные вышли на берег Днепра и теперь могут контролировать территорию, приближенную к Крыму.

Крым все больше похож на ловушку для российских оккупантов, ведь военное командование Украины проводит очень профессиональную военную кампанию, которая постоянно сужает возможности агрессора поддерживать военные группировки. Об этом заявил генерал-лейтенанта из США Бен Ходжес.

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