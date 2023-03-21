В Крыму оккупанты мобилизуют спасателей и работников пенитенциарной службы — ЦНС

Во временно оккупированном Крыму россияне активно вербуют пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы в армию РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Чтобы восполнить кадровый дефицит, возникший из-за мобилизации, оккупантам приходится искать новых работников местной ГСЧС", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты отменили возрастной ценз для пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы.

Принудительно мобилизованные жители временно оккупированных территорий просят не поддерживать врага и сдаваться в плен.

"Бавовна" в Джанкое

В понедельник, 20 марта, в оккупированном Джанкое сообщили об атаке неизвестных беспилотников. Местные жители сообщили, что взрыв прогремел у железнодорожного вокзала.

Позже ГУР сообщило, что взрывы в Джанкое были связаны с уничтожением российских ракет "Калибр", которыми оккупанты планировали обстрелять Украину.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что поражение логистики будет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму.

Напомним, в НАТО считают, что главной целью ожидаемого наступления украинских военных будет пробивание коридора в оккупированный полуостров Крым.

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