В Крыму оккупанты мобилизуют спасателей и работников пенитенциарной службы — ЦНС

Российские захватчики, таким образом, пытаются восполнить кадровый дефицит.
Во временно оккупированном Крыму россияне активно вербуют пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы в армию РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Чтобы восполнить кадровый дефицит, возникший из-за мобилизации, оккупантам приходится искать новых работников местной ГСЧС", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что оккупанты отменили возрастной ценз для пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы.
Принудительно мобилизованные жители временно оккупированных территорий просят не поддерживать врага и сдаваться в плен.
"Бавовна" в Джанкое
В понедельник, 20 марта, в оккупированном Джанкое сообщили об атаке неизвестных беспилотников. Местные жители сообщили, что взрыв прогремел у железнодорожного вокзала.
Позже ГУР сообщило, что взрывы в Джанкое были связаны с уничтожением российских ракет "Калибр", которыми оккупанты планировали обстрелять Украину.
Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что поражение логистики будет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму.
Напомним, в НАТО считают, что главной целью ожидаемого наступления украинских военных будет пробивание коридора в оккупированный полуостров Крым.
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