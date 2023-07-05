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В Крыму оккупанты перегоняют колонны военной техники — "АТЕШ"

В Крыму оккупанты перегоняют колонны военной техники — "АТЕШ"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
3902
Время на прочтение
1 мин
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В Крыму оккупанты перегоняют колонны военной техники — "АТЕШ"

В Крыму перегоняют колонны военной техники. Фото: скриншот.

В Симферополе фиксируют перемещение колонн военной техники россиян.

Российские войска перемещают колонны военной техники через временно оккупированный Симферополь в Крыму.

Движение "АТЕШ" в Telegram опубликовало видео колонн с техникой.

"После начала контрнаступления Сил обороны Украины техники через Крым перебрасывается все больше. Её критически не хватает, так как уничтожается она быстрее чем успевают восстанавливать. Кроме того, она все чаще ломается в пунктах постоянной дислокации. Кто же к этому причастен? Мы активно готовимся к деоккупации полуострова и будем принимать все необходимые меры", — говорится в сообщении "АТЕШ".

Напомним, в ВСУ подтвердил удар по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow.

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