В Крыму оккупанты перегоняют колонны военной техники — "АТЕШ"

Российские войска перемещают колонны военной техники через временно оккупированный Симферополь в Крыму.

Движение "АТЕШ" в Telegram опубликовало видео колонн с техникой.

"После начала контрнаступления Сил обороны Украины техники через Крым перебрасывается все больше. Её критически не хватает, так как уничтожается она быстрее чем успевают восстанавливать. Кроме того, она все чаще ломается в пунктах постоянной дислокации. Кто же к этому причастен? Мы активно готовимся к деоккупации полуострова и будем принимать все необходимые меры", — говорится в сообщении "АТЕШ".

Напомним, в ВСУ подтвердил удар по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow.

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