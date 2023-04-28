В Крыму оккупанты приказали "верхушке" российских госпредприятий готовиться к эвакуации

Россияне в Крыму уже пакуют чемоданы, а свой будущий побег маскируют под "оплачиваемый отпуск".

Руководство представительств российских госкомпаний во временно оккупированном Крыму получило указание готовиться к эвакуации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что соответствующая информация поступает как из государственных банков, так и Крымской железной дороги, что свидетельствует о комплексных мероприятиях по подготовке. В частности, эвакуироваться должны не только представители "верхушки", но и их семьи. Россияне маскируют это под "оплачиваемый отпуск".

Напомним, ранее оккупационные власти полуострова направили сообщение районным вожакам оккупантов готовить укрытие на случай возникновения "угроз". В частности, подобные работы проводились в Алупке.

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