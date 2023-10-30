В Крыму оккупанты проводят мощные маневры: Гуменюк назвала причину

Захватчики на полуострове пытаются маневрами защититься и перераспределить силы.

В оккупированном Крыму российские захватчики проводят мощные маневры своими силами и средствами, чтобы защититься от "бавовны".

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" 30 октября.

Гуменюк рассказала о действиях врага в Крыму.

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"Там (в Крыму – ред.) происходит очень мощный маневр силами и средствами. Россияне пытались создать из Крыма очень мощный военный хаб, где будет храниться и находиться в определенной степени готовности их ресурс", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

"И действительно, сейчас, осознавая, что сезон "бавовны" продолжается и достижимость Крымского полуострова для Сил обороны реальна, они (россияне — ред.) пытаются маневрами защититься и перераспределить силы", — сообщила Гуменюк.

Она добавила, что упомянутые силы врага частично поставляются на левобережье, материковую часть Украины, а частично россияне пытаются защитить то, что есть в Крыму.

Деоккупация Крыма

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на сегодняшний день "деокупация Крыма вполне реалистичная, причем военным путем". Подоляк также сообщил, что уже есть конкретные результаты.

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