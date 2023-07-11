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В Крыму оккупанты устроили массовую драку в окопе: чем все закончилось

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2823
Время на прочтение
1 мин
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В Крыму оккупанты устроили массовую драку в окопе: чем все закончилось

Оккупанты в Крыму устроили массовую драку / Фото: российская пропаганда

Оккупанта госпитализировали.

В захваченном украинском Крыму российские оккупанты устроили массовую драку прямо в окопе. Травмы получил один из военных оккупационных войск.

Об этом пишут пропагандистские телеграм-каналы.

По данным пропагандистов, конфликт вспыхнул между оккупантами из Татарстана. Они прямо в окопе устроили массовую драку. 38-летний контрактник получил серьезные травмы – перелом двух ребер, носа и черепно-мозговую травму.

Оккупанта эвакуировали в пункт пропуска "Джанкой", где его госпитализировали. Оккупационная "полиция" подозревает трех земляков избитого захватчика в причастности к нападению. Пропагандисты не пишут, что не поделили российские террористы.

Напомним, начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты в Крыму строят укрепление "зубы дракона", надеясь таким образом защитить полуостров.

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Дата публикации
Просмотры
2823
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