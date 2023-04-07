В Крыму оккупанты заставляют местных наркоманов и пьяниц строить фортификационные сооружения

Во временно аннексированном Крыму российские оккупанты заставляют местных жителей строить фортификационные сооружения. Речь идет о жителях населенных пунктов Джанкойского района.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 7 апреля.

Отмечается, что в инженерные работы преимущественно привлекают мужчин, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью. Так называемым работникам оккупанты обещают выплатить денежное вознаграждение. Впрочем, люди его не получают или получают не в полном размере.

"Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи", — говорится в сводке.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что в захваченном Крыму строят новые укрепления, а оккупационные власти вывозят семьи с полуострова и распродают имущество. По его словам, полуостров давно не считается курортным полуостровом. Враждебные власти превратили его в военную базу с элементами концлагеря.

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