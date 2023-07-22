В Крыму остановили движение железной дороги из-за мощной "бавовны"

Во временно оккупированном Крыму в поселке Октябрьский случилась "бавовна".

В захваченном Крыму остановили движение железной дороги из-за мощных взрывов.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Так, гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что движение по Крымской железной дороге приостановлено "для минимизации рисков".

Кроме того, на полуострове объявили об эвакуации населения в радиусе 5 км от места "бавовны" в пункты временного размещения. Последствия "чрезвычайного происшествия" обещают устранить "в сжатые сроки".

Напомним, в Крыму раздались взрывы на одном из крупнейших аэродромов авиации бывшего Черноморского флота СССР. В результате около железнодорожной станции "Элеваторная" также произошел пожар.

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