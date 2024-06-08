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В Крыму паника – оккупанты готовятся к высадке ВСУ (видео, фото)

В Крыму паника – оккупанты готовятся к высадке ВСУ (видео, фото)

Российская военная техника в оккупированном Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

В Крыму продолжается подготовка оккупационных властей к возможному наступлению армии Украины.

Во временно оккупированном Крыму так называемая власть готовится к обороне полуострова. Партизаны продолжают фиксировать строительство фортификационных сооружений.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

На видео, в частности, видно, как оккупационные войска обустраивают линию обороны вдоль побережья Черного моря.

Фортификационные сооружения в Крыму / © Telegram / Движение
Фортификационные сооружения в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

"Скорее всего, командование российских войск, наблюдая за резким сокращением Черноморского флота, предполагает возможность высадки морской пехоты ВСУ, ведь на строительство фортификаций требует значительные человеческие ресурсы, а людей для штурмов всё меньше", - говорится в сообщении.

Фортификационные сооружения в Крыму / © Telegram / Движение
Фортификационные сооружения в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"
Фортификационные сооружения в Крыму / © Telegram / Движение
Фортификационные сооружения в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"
Фортификационные сооружения в Крыму / © Telegram / Движение
Фортификационные сооружения в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, СМИ пишут о подготовке украинской армии к ударам по Керченскому мосту – что говорят в ВСУ.

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Оккупанты в панике готовятся к высадке ВСУ в Крыму

Оккупанты в панике готовятся к высадке ВСУ в Крыму

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