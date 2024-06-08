В Крыму паника – оккупанты готовятся к высадке ВСУ (видео, фото)

В Крыму продолжается подготовка оккупационных властей к возможному наступлению армии Украины.
Во временно оккупированном Крыму так называемая власть готовится к обороне полуострова. Партизаны продолжают фиксировать строительство фортификационных сооружений.
Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".
На видео, в частности, видно, как оккупационные войска обустраивают линию обороны вдоль побережья Черного моря.
"Скорее всего, командование российских войск, наблюдая за резким сокращением Черноморского флота, предполагает возможность высадки морской пехоты ВСУ, ведь на строительство фортификаций требует значительные человеческие ресурсы, а людей для штурмов всё меньше", - говорится в сообщении.
Напомним, СМИ пишут о подготовке украинской армии к ударам по Керченскому мосту – что говорят в ВСУ.
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