В Крыму паника – оккупанты готовятся к высадке ВСУ (видео, фото)

В Крыму продолжается подготовка оккупационных властей к возможному наступлению армии Украины.

Во временно оккупированном Крыму так называемая власть готовится к обороне полуострова. Партизаны продолжают фиксировать строительство фортификационных сооружений.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

На видео, в частности, видно, как оккупационные войска обустраивают линию обороны вдоль побережья Черного моря.

Фортификационные сооружения в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

"Скорее всего, командование российских войск, наблюдая за резким сокращением Черноморского флота, предполагает возможность высадки морской пехоты ВСУ, ведь на строительство фортификаций требует значительные человеческие ресурсы, а людей для штурмов всё меньше", - говорится в сообщении.

Фортификационные сооружения в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Фортификационные сооружения в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Фортификационные сооружения в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, СМИ пишут о подготовке украинской армии к ударам по Керченскому мосту – что говорят в ВСУ.

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