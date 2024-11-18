В Крыму партизаны обнаружили вражескую систему ПВО "Панцирь С-1" и сообщили, что она защищает (фото)

ЗРГК защищает нефтебазу, объект Минобороны РФ по тренировке боевых дельфинов, школу водолазов и т.д.

В оккупированном Крыму обнаружен российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) "Панцирь С-1", закрывающий ключевые объекты в Севастополе.

Партизанское движение "АТЕШ" сообщило об этом 18 ноября.

Агенты "АТЕШ" разведали местность Камышевой и Казачьей бухты и выявили точки наблюдения и огневые позиции для борьбы с БПЛА.

Вблизи школы водолазов Черноморского флота РФ обнаружена система ПВО Панцирь С-1

Также вблизи школы водолазов Черноморского флота РФ обнаружена система ПВО "Панцирь С-1". Среди объектов, защищаемых данной системой ПВО, расположены: нефтебаза, режимный объект Минобороны РФ по тренировке боевых дельфинов, школа водолазов, тренировочная база, склады с боеприпасами и логистические склады 810-й бригады морской пехоты, а также танковый полигон и аэродром", — сообщили партизаны.

Вблизи школы водолазов Черноморского флота РФ обнаружена система ПВО Панцирь С-1

Они добавили, что, учитывая важность таких объектов, можно говорить о стратегическом значении таких систем противовоздушной обороны.

Вблизи школы водолазов Черноморского флота РФ обнаружена система ПВО Панцирь С-1

"Обнаружение и выведение их из строя может существенно изменить ход военных операций", — добавили там.

Вблизи школы водолазов Черноморского флота РФ обнаружена система ПВО Панцирь С-1

Напомним, на днях партизаны из "АТЕШ" совершили диверсию на железной дороге возле Урожайного Запорожской области. Один из агентов уничтожил релейный шкаф, важный элемент железнодорожной инфраструктуры между станциями Большой Токмак и Верхний Токмак.