В Крыму партизаны обнаружили вражескую систему ПВО "Панцирь С-1" и сообщили, что она защищает (фото)

ЗРГК защищает нефтебазу, объект Минобороны РФ по тренировке боевых дельфинов, школу водолазов и т.д.
В оккупированном Крыму обнаружен российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) "Панцирь С-1", закрывающий ключевые объекты в Севастополе.
Партизанское движение "АТЕШ" сообщило об этом 18 ноября.
Агенты "АТЕШ" разведали местность Камышевой и Казачьей бухты и выявили точки наблюдения и огневые позиции для борьбы с БПЛА.
Также вблизи школы водолазов Черноморского флота РФ обнаружена система ПВО "Панцирь С-1". Среди объектов, защищаемых данной системой ПВО, расположены: нефтебаза, режимный объект Минобороны РФ по тренировке боевых дельфинов, школа водолазов, тренировочная база, склады с боеприпасами и логистические склады 810-й бригады морской пехоты, а также танковый полигон и аэродром", — сообщили партизаны.
Они добавили, что, учитывая важность таких объектов, можно говорить о стратегическом значении таких систем противовоздушной обороны.
"Обнаружение и выведение их из строя может существенно изменить ход военных операций", — добавили там.
Напомним, на днях партизаны из "АТЕШ" совершили диверсию на железной дороге возле Урожайного Запорожской области. Один из агентов уничтожил релейный шкаф, важный элемент железнодорожной инфраструктуры между станциями Большой Токмак и Верхний Токмак.
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