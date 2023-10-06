В Крыму партизаны проникли на Евпаторийский авиационный ремонтный завод (фото)

Агенты партизанского движения "АТЕШ" проникли на Евпаторийский авиационный ремонтный завод во временно оккупированном Крыму. Там они увидели образцы военной техники, входящей в комплекс понтонно-мостового парка.

Об этом "АТЕШ" написал на своей странице в соцсети.

“Наши агенты совершили повторную вылазку в базу хранения военной техники, оборудованной на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода. В результате работы были отмечены образцы военной техники, которые входят в комплект понтонно-мостового парка, предназначенного для устройства паромных и мостовых переправ через водные преграды. Координаты: 45.22228, 33.37966”, — рассказали партизаны.

Напомним, что кафиры в Крыму строят прочную оборону.

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