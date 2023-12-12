В Крыму партизаны проникли на территорию десантно-штурмового полка РФ — фото

Партизаны также рассказали о больших потерях врага и эвакуации раненых оккупантов.

Во временно оккупированной Феодосии партизаны проникли на территорию 56 гвардейского десантно-штурмового полка России.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Так, агент собрал данные о личном составе части, технике и вооружении.

"Отдельно стоит отметить попавшие на кадры вертолеты МИ-8, которые используют для эвакуации раненых. Согласно нашим источникам, из-за интенсивных боев полк несет большие потери среди личного состава, в том числе в ходе плохо организованных штурмов", — говорится в сообщении .

Расположение 56-го гвардейского десантно-штурмового полка РФ в Крыму

Расположение 56-го гвардейского десантно-штурмового полка РФ в Крыму

Как отметили в "АТЕШ", потери российское командование пополняет заключенными, что сильно подрывает дисциплину в подразделении и вызывает недовольство в первую очередь командиров на местах.

"В дальнейшем будем больше работать с личным составом этого подразделения. Вся собранная информация будет передана СОУ", — резюмировали партизаны.

Напомним, крымские партизаны проникли в военкомат в Туле (фото).

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