В Крыму партизаны проникли на аэродром и нашли установки ПВО — фото

Партизаны пробрались на аэродром оккупантов в Крыму.
Во временно оккупированном Крыму партизаны пробрались на аэродром Гвардейское и обнаружили семь установок противовоздушной обороны (ПВО) оккупантов.
Об этом сообщает движение "Атеш".
Так, партизаны ведут наблюдение за аэродромом в Крыму больше месяца.
"Уже больше месяца наши агенты ведут наблюдение за упомянутым аэродромом. Мы фиксируем, что оккупанты готовят новые фортификационные сооружения возле аэродрома в Гвардейском", — пишет "Атеш".
Также был обнаружен ряд точек с оборонными объектами:
- административные здания воинской части;
- укрепленные ДОТы;
- 7 единиц пусковых установок С-300.
По словам партизан, разведданные были переданы кому нужно еще месяц назад и они продолжают мониторить изменения.
Напомним, партизаны зафиксировали в Крыму перекидывание оккупантами катеров сухопутными путями (видео).
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