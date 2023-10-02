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В Крыму партизаны проникли на аэродром и нашли установки ПВО — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Крыму партизаны проникли на аэродром и нашли установки ПВО — фото

Аэродром Гвардейское в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Партизаны пробрались на аэродром оккупантов в Крыму.

Во временно оккупированном Крыму партизаны пробрались на аэродром Гвардейское и обнаружили семь установок противовоздушной обороны (ПВО) оккупантов.

Об этом сообщает движение "Атеш".

Так, партизаны ведут наблюдение за аэродромом в Крыму больше месяца.

ПВО окупантов на аэродроме в Крыму / ©
ПВО окупантов на аэродроме в Крыму
ПВО окупантов на аэродроме в Крыму / ©
ПВО окупантов на аэродроме в Крыму
ПВО окупантов на аэродроме в Крыму / ©
ПВО окупантов на аэродроме в Крыму
ПВО окупантов на аэродроме в Крыму / ©
ПВО окупантов на аэродроме в Крыму
Координаты оборонных объектов РФ в Крыму / ©
Координаты оборонных объектов РФ в Крыму

"Уже больше месяца наши агенты ведут наблюдение за упомянутым аэродромом. Мы фиксируем, что оккупанты готовят новые фортификационные сооружения возле аэродрома в Гвардейском", — пишет "Атеш".

Также был обнаружен ряд точек с оборонными объектами:

  • административные здания воинской части;
  • укрепленные ДОТы;
  • 7 единиц пусковых установок С-300.

По словам партизан, разведданные были переданы кому нужно еще месяц назад и они продолжают мониторить изменения.

Напомним, партизаны зафиксировали в Крыму перекидывание оккупантами катеров сухопутными путями (видео).

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6413
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