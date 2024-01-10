В Крыму партизаны проникли в тренировочный лагерь оккупантов — фото, видео

Партизаны устроили вылазку в тренировочный лагерь россиян.
В Крыму партизаны нашли очередное месторасположение российских оккупантов. Они проникли в тренировочный лагерь захватчиков в Черноморском.
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
"Наши агенты разведали место расположения личного состава и тренировочного лагеря России в Черноморске. База расположена на старом винзаводе, который давно не работает. На КПП несколько человек, до 120 человек еще внутри, до 5 единиц камазов для перевозки личного состава и боекомплекта, одна машина связи "ГАЗ-66" и УАЗ, по-видимому, командирский. Координаты: 45.497557, 32.717339", — рассказали партизаны.
Там также добавили, что агенты "Атеш" систематически занимаются разведывательными операциями для дальнейших диверсий и оперативно передают информацию СОУ.
"АТЕШ" – кость в горле оккупантов", — добавили партизаны.
Напомним, в ГУР прокомментировали спецоперации в Крыму.
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