В Крыму партизаны проникли в тренировочный лагерь оккупантов — фото, видео

В Крыму партизаны нашли очередное месторасположение российских оккупантов. Они проникли в тренировочный лагерь захватчиков в Черноморском.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

"Наши агенты разведали место расположения личного состава и тренировочного лагеря России в Черноморске. База расположена на старом винзаводе, который давно не работает. На КПП несколько человек, до 120 человек еще внутри, до 5 единиц камазов для перевозки личного состава и боекомплекта, одна машина связи "ГАЗ-66" и УАЗ, по-видимому, командирский. Координаты: 45.497557, 32.717339", — рассказали партизаны.

Партизаны проникли в тренировочный лагерь захватчиков в Черноморском

Партизаны проникли в тренировочный лагерь захватчиков в Черноморском

Партизаны проникли в тренировочный лагерь захватчиков в Черноморском

Там также добавили, что агенты "Атеш" систематически занимаются разведывательными операциями для дальнейших диверсий и оперативно передают информацию СОУ.

"АТЕШ" – кость в горле оккупантов", — добавили партизаны.

Напомним, в ГУР прокомментировали спецоперации в Крыму.

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