В Крыму партизаны проникли в воинскую часть РФ — фото техники и координаты

Партизаны совершили вылазку в парк одной из воинских частей в Крыму.

Во временно оккупированном Севастополе партизанское движение "АТЕШ" проникло в 810-ю бригаду морской пехоты России.

Об этом "АТЕШ" сообщил в своем Telegram-канале.

"Наш агент сделал вылазку в парк воинской части 13140. Нам удалось разведать военную технику и личный состав, который несет службу на контрольно – техническом пункте части", — говорится в сообщении.

Военная часть 810-й бригады морской пехоты РФ в Крыму

Военная часть 810-й бригады морской пехоты РФ в Крыму

Военная часть 810-й бригады морской пехоты РФ в Крыму

Военная часть 810-й бригады морской пехоты РФ в Крыму

Военная часть 810-й бригады морской пехоты РФ в Крыму

Теперь партизанам известно о 3137 российских военных, служащих в этой бригаде. Большинство из которых – мобилизованные и контрактники-водителя.

"Наши агенты уже пробрались в воинские части в Крыму! Это начало конца для российских оккупационных сил на полуострове! Координаты: 44.560247, 33.416288", — подчеркнули в "АТЕШ".

Напомним, агент "АТЕШ" проник в одну из частей Росгвардии в Евпатории (фото).

Читайте также: