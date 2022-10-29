В Крыму показали "кино" об уничтожении кораблей РФ: хакеры сломали телеканалы пропагандистов на полуострове (видео)

Хакеры взломали все ключевые телеканалы российской пропаганды в Крыму.

Во временно оккупированном Крыму хакеры сломали ключевые пропагандистские телеканалы России, работающие на территории полуострова и показали видео с уничтожением русских кораблей.

Соответствующее видео также обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Крымчане могут наслаждаться кадрами уничтожения кораблей Черноморского флота России в Севастополе", – написал Цаплиенко.

Также, по его словам, существует большая вероятность того, что несколько кораблей не просто повреждены, а полностью утоплены.

Напомним, в субботу 29 октября, рано утром во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Оккупационные власти города сообщили, что якобы Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что официальную информацию о событиях в Севастополе готовят, но наверняка это была атака "боевых комаров".

Военный эксперт Павел Нарожный назвал вполне вероятной версию оккупантов об атаке беспилотниками, а также допустил какую-то "небольшую диверсионную операцию".

Предполагается, что в Севастополе могут гореть четыре российских корабля, однако это пока не подтвержденные данные.

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