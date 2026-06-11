Взрывы в Крыму сегодня

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Сегодняшняя ночь для Севастополя была очень неспокойной. В оккупированном Крыму ночью раздавались громкие взрывы, а позже стало известно об атаках на мосты на ключевых маршрутах. В частности, повреждены два автомобильных моста в Армянске, грузовики.

Местные жители также сообщали о взрывах и попаданиях в Бахчисарае, Казачьей бухте и Стрелецкой бухте. После украинской атаки у части севастопольцев исчез свет.

Новые взрывы в Крыму: что атаковали украинские дроны и ракеты

Мониторинговый канал «Крымский ветер» сообщает, что на утро в Крыму после взрывов очень неспокойно. Возмущенные севастопольцы спрашивают, где их С-300/С-400. Жители Севастополя активно обсуждают ночную атаку в местных чатах, и пишут, что, вероятно, сегодня ночью на постах погибли российские военные — настолько были сильными взрывы.

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«Интересно, как долго вся эта ***** будет продолжаться? По восемь тревог в день, бензина нет, ничего нет, сейчас еще свет начнут гасить?», — пишет возмущенный россиянин Дмитрий Кузнецов.

Также севастопольцы добавляют, что ночные взрывы были очень сильными, и их слышал весь город.

По состоянию на утро 11 июня известно о таких прилетах в Крыму:

В Армянске были поражены два автомобильных моста — один на въезде в город со стороны Херсонской области, а второй — на выезде в сторону Красноперекопска.

Известно о повреждениях фур.

В Симферополе возник пожар после прилета.

В Бахчисарае были взрывы, возможен прилет.

В части Севастополя исчез свет, были прилеты в районах Казачьей бухты, Стрелецкой бухты. В Стрелецкой бухте атакована военная часть.

Несколько взрывов было слышно в Феодосии и Керчи.

Что происходило в Крыму ночью

В 03:58-04:00 ночи произошло шесть прилетов по воинской части в Стрелецкой бухте. Там разгорелся масштабный пожар.

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В 06:15 прилеты начались по Армянску. После трех мощных взрывов разгорелся пожар.

На аэродроме «Саки» в Новофедоровке, вероятно, российские силы ПВО пытались отбить украинскую атаку. Там были слышны громкие выстрелы, а затем один глухой взрыв.

Масштабная атака продолжалась несколько часов. Сообщения о пожарах и работе ПВО пришли из Симферополя, Севастополя и Армянска.

Появилась информация о возможных повреждениях автомобильных мостов на сухопутных въездах к полуострову в районе Армянска и на въезде в Красноперекопск. Точные масштабы разрушений уточняются.

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Российская логистика в Крыму постепенно усложняется из-за регулярных ударов ВСУ по сухопутным коридорам РФ.

Ситуация с топливом в Крыму

Российские оккупационные власти заявили, что сегодня, 11 июня, топливо в Севастополе не будут продавать, поскольку туда не смогли заехать бензовозы. Об этом заявил ставленник Кремля в оккупированном Крыму Михаил Развожаев.

Он добавил, что новых QR-кодов для покупки топлива не будет.

«Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС „ТЭС“ завтра нет смысла. Что касается срока действия QR-кодов, то сегодня все ранее изданные будут деактивированы», — заявил россиянин.

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Впоследствии Развожаев рассказал, что более 20 украинских дронов «сбили» в первые часы атаки на Севастополь.

В оккупированном Севастополе продолжает обостряться топливный кризис после сообщений о бензовозах и отсутствии бензина на АЗС. Как сообщает Reuters, так называемый губернатор Михаил Развожаев признал коллапс и заявил, что остатки бензина будут отдавать только общественному транспорту и экстренным службам.

Ситуация обострилась после серии точных ударов Украины по логистическим маршрутам врага, в частности, по порту в Мариуполе и мосту между Херсонской областью и Крымом, а также после новой ночной атаки более двух десятков беспилотников.

Топливный дефицит в Крыму совпал с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который отметил эффективность ударов по тылу РФ и отметил, что российская военная логистика на всей оккупированной территории находится в зоне досягаемости украинских дронов.

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Ситуация в Крыму: последние новости

Напомним, Украина близка к перерезанию логистики российских войск к оккупированному Крыму и в Донецкой области благодаря эффективной стратегии уничтожения вражеского обеспечения.

Об этом заявил отставной полковник британской армии Ричард Кэмп. Из-за успешных атак на Керченский мост оккупанты вынуждены поставлять технику и топливо уязвимым «сухопутным мостом» через оккупированные территории, где вражеские колонны массированно атакуют украинские дроны.

В то же время Кэмп предупреждает, что преимущество ВСУ в войне беспилотников может быть временным, поскольку Россия постоянно разрабатывает контрмеры. Для защиты от вражеских ракет и БпЛА Украина критически зависит от западных систем ПВО.

Однако Украина демонстрирует высокую инновационность и мастерство в сфере радиоэлектронной борьбы: например, система РЭБ Lima уже успешно вывела из строя тысячи российских дронов, управляемых авиабомб и ракет.

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