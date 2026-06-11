- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 886
- Время на прочтение
- 4 мин
В Крыму после атаки мостов новые взрывы: у оккупантов заканчивается бензин, а с логистикой — катастрофа
В оккупированном Крыму ночью раздалась серия мощных взрывов. Сообщается о повреждениях мостов в Армянске, пожарах в нескольких городах и перебоях с электроснабжением в Севастополе.
Сегодняшняя ночь для Севастополя была очень неспокойной. В оккупированном Крыму ночью раздавались громкие взрывы, а позже стало известно об атаках на мосты на ключевых маршрутах. В частности, повреждены два автомобильных моста в Армянске, грузовики.
Местные жители также сообщали о взрывах и попаданиях в Бахчисарае, Казачьей бухте и Стрелецкой бухте. После украинской атаки у части севастопольцев исчез свет.
Новые взрывы в Крыму: что атаковали украинские дроны и ракеты
Мониторинговый канал «Крымский ветер» сообщает, что на утро в Крыму после взрывов очень неспокойно. Возмущенные севастопольцы спрашивают, где их С-300/С-400. Жители Севастополя активно обсуждают ночную атаку в местных чатах, и пишут, что, вероятно, сегодня ночью на постах погибли российские военные — настолько были сильными взрывы.
«Интересно, как долго вся эта ***** будет продолжаться? По восемь тревог в день, бензина нет, ничего нет, сейчас еще свет начнут гасить?», — пишет возмущенный россиянин Дмитрий Кузнецов.
Также севастопольцы добавляют, что ночные взрывы были очень сильными, и их слышал весь город.
По состоянию на утро 11 июня известно о таких прилетах в Крыму:
В Армянске были поражены два автомобильных моста — один на въезде в город со стороны Херсонской области, а второй — на выезде в сторону Красноперекопска.
Известно о повреждениях фур.
В Симферополе возник пожар после прилета.
В Бахчисарае были взрывы, возможен прилет.
В части Севастополя исчез свет, были прилеты в районах Казачьей бухты, Стрелецкой бухты. В Стрелецкой бухте атакована военная часть.
Несколько взрывов было слышно в Феодосии и Керчи.
Что происходило в Крыму ночью
В 03:58-04:00 ночи произошло шесть прилетов по воинской части в Стрелецкой бухте. Там разгорелся масштабный пожар.
В 06:15 прилеты начались по Армянску. После трех мощных взрывов разгорелся пожар.
На аэродроме «Саки» в Новофедоровке, вероятно, российские силы ПВО пытались отбить украинскую атаку. Там были слышны громкие выстрелы, а затем один глухой взрыв.
Масштабная атака продолжалась несколько часов. Сообщения о пожарах и работе ПВО пришли из Симферополя, Севастополя и Армянска.
Появилась информация о возможных повреждениях автомобильных мостов на сухопутных въездах к полуострову в районе Армянска и на въезде в Красноперекопск. Точные масштабы разрушений уточняются.
Российская логистика в Крыму постепенно усложняется из-за регулярных ударов ВСУ по сухопутным коридорам РФ.
Ситуация с топливом в Крыму
Российские оккупационные власти заявили, что сегодня, 11 июня, топливо в Севастополе не будут продавать, поскольку туда не смогли заехать бензовозы. Об этом заявил ставленник Кремля в оккупированном Крыму Михаил Развожаев.
Он добавил, что новых QR-кодов для покупки топлива не будет.
«Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС „ТЭС“ завтра нет смысла. Что касается срока действия QR-кодов, то сегодня все ранее изданные будут деактивированы», — заявил россиянин.
Впоследствии Развожаев рассказал, что более 20 украинских дронов «сбили» в первые часы атаки на Севастополь.
В оккупированном Севастополе продолжает обостряться топливный кризис после сообщений о бензовозах и отсутствии бензина на АЗС. Как сообщает Reuters, так называемый губернатор Михаил Развожаев признал коллапс и заявил, что остатки бензина будут отдавать только общественному транспорту и экстренным службам.
Ситуация обострилась после серии точных ударов Украины по логистическим маршрутам врага, в частности, по порту в Мариуполе и мосту между Херсонской областью и Крымом, а также после новой ночной атаки более двух десятков беспилотников.
Топливный дефицит в Крыму совпал с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который отметил эффективность ударов по тылу РФ и отметил, что российская военная логистика на всей оккупированной территории находится в зоне досягаемости украинских дронов.
Ситуация в Крыму: последние новости
Напомним, Украина близка к перерезанию логистики российских войск к оккупированному Крыму и в Донецкой области благодаря эффективной стратегии уничтожения вражеского обеспечения.
Об этом заявил отставной полковник британской армии Ричард Кэмп. Из-за успешных атак на Керченский мост оккупанты вынуждены поставлять технику и топливо уязвимым «сухопутным мостом» через оккупированные территории, где вражеские колонны массированно атакуют украинские дроны.
В то же время Кэмп предупреждает, что преимущество ВСУ в войне беспилотников может быть временным, поскольку Россия постоянно разрабатывает контрмеры. Для защиты от вражеских ракет и БпЛА Украина критически зависит от западных систем ПВО.
Однако Украина демонстрирует высокую инновационность и мастерство в сфере радиоэлектронной борьбы: например, система РЭБ Lima уже успешно вывела из строя тысячи российских дронов, управляемых авиабомб и ракет.