В Крыму после подрыва десантного корабля "Новочеркасск" вспыхнули еще несколько пожаров — фото

В Крыму после подрыва большого десантного корабля "Новочеркасск" в ночь на 26 декабря пожары наблюдали не только в порту Феодосии, но и рядом с ним.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутников.

Так, было зафиксировано два очага пожара в порту и три за его пределами.

Порт в Феодосии, где произошел подрыв десантного корабля "Новочеркасск" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Порт в Феодосии, где произошел подрыв десантного корабля "Новочеркасск" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Порт в Феодосии, где произошел подрыв десантного корабля "Новочеркасск" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Специалисты OSINT определили, что подбитый корабль "Новочеркасск" предварительно находится в точке с этими координатами – 45.0282338, 35.3913121.

Напомним, силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".

Большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" был атакован крылатыми ракетами.

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