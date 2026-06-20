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В Крыму после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар на Таврической ТЭС: часть полуострова без света
Во временно оккупированном Крыму ночью 20 июня прогремела серия мощных взрывов, после чего на Таврической ТЭС вспыхнул масштабный пожар, а в нескольких районах полуострова исчезло электроснабжение.
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 20 июня произошла серия мощных взрывов в районе Симферополя, после чего на Таврической теплоэлектростанции вспыхнул масштабный пожар. Из-за атаки в нескольких районах зафиксировали перебои с электроснабжением.
По сообщениям мониторингового канала «Крымский ветер» , первый сильный взрыв прогремел в 00:47 в Симферополе в районе ГРЭС. Впоследствии очевидцы сообщили о еще одном мощном взрыве в районе Перевального.
После этого без электроэнергии остались Алушта, Перевальное, а также села Добровской долины в Симферопольском районе. Местные жители отмечают, что свет исчез около часа ночи сначала вдоль Ялтинской трассы, а через десять минут — по всей долине.
По данным источника, атаки на Таврическую ТЭС продолжались с интервалом в 10-15 минут. На объекте возник сильный пожар, который по состоянию на ночь продолжался.
Очевидцы сообщают, что над районом Строгановки тянется густой шлейф дыма. Предварительно на территории станции мог быть поражен резервуар с топливом. Яркое пламя и взрывы также были видны из района Лозового, расположенного недалеко от Таврической ТЭС.
Пока официального подтверждения масштабов повреждений от оккупационных властей нет.
Напомним, что ранее в Крыму раздались взрывы и пропал свет: сообщают об атаке дронов