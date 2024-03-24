В Крыму повредили большие десантные корабли РФ "Ямал" и "Азов": характеристики, фото

Также был поражен узел связи Черноморского флота РФ в Севастополе.

Вооруженные силы Украины сообщили о поражении в Крыму двух больших десантных кораблей — "Ямал" и "Азов". Также есть попадание в центр связи и по нескольким объектам инфраструктуры российского Черноморского флота России.

ТСН.ua собрал характеристики поврежденных в Крыму российских кораблей.

Большой десантный корабль "Ямал"

В Крыму поразили большой десантный корабль "Ямал" / Фото: из открытых источников

"Ямал" – большой десантный корабль проекта 775М. Судно построили в Гданьске (Польша) в 1987 году для ВМФ СССР. В состав Черноморского флота РФ "Ямал" вошел в 1988 году. Первоначально корабль имел наименование "БДК-67". А с января 2002 года — "Ямал" после того, как шефство над кораблем взяла администрация Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

Такие корабли предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и опрокидывание морем войск и грузов. Способны транспортировать разные виды бронетехники, включая танки.

Корабли этого проекта являются основой флота России. До 1977 году они классифицировались как "средние десантные корабли".

"Ямал" в 2000 году выполнил задание по вывозу военной техники из Грузии.

Участвовал в оперативно-стратегических учениях "Запад-2009" в Беларуси, состоявшихся с 18 по 29 сентября 2009 года.

30 декабря 2017 года судно получило повреждение в результате столкновения с сухогрузом.

В июне 2023 года вернувшийся после ремонта БДК "Ямал" принял участие в учениях Черноморского флота.

По данным InformNapalm, БДК "Ямал" принимал участие в операции по захвату Крыма в 2014 году.

Тактико-технические характеристики:

Скорость: 18 узлов (около 33,3 км);

Дальность плавания: 6000 миль (9656 км) при 12 узлах (22,2 км);

Экипаж: 87 человек.

Размеры:

Водоизмещение: 4080 тонн;

Длина: 112,5 м;

Ширина: 15 м;

Осадка: 3,7м.

Энергетическая установка: два дизеля, два винта, мощность – 19 200 л.с.

Оружие:

2 сдвоенных 57-мм артиллерийских установок АК-725;

2 пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М";

4 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".

На борту могут размещаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Большой десантный корабль "Азов"

Большой десантный корабль "Азов" / Фото: из открытых источников

"Азов" – большой десантный корабль проекта 775, построенный в Гданьске (Польша). В состав флота России вошел в 1990 году под именем "БДК-54".

Корабель дислоцируется на военно-морской базе Черноморского флота и входит в состав 197-й бригады десантных кораблей.

Название "Азов" получил в 2000 году. Ранее так назывался большой противолодочный корабль Черноморского флота России.

Тактико-технические характеристики:

Скорость: 18 узлов (около 33,3 км);

Дальность плавания: 6000 миль (9656 км) при 12 узлах (22,2 км);

Экипаж: 87 человек.

Размеры:

Водоизмещение: 4080 тонн;

Длина: 112,5 м;

Ширина: 15 м;

Осадка: 3,7м.

Энергетическая установка: два дизеля, два винта, мощность – 19 200 л.с.

Оружие:

артиллерийская установка АК-176;

2 шестиствольных артиллерийских установки АК-630;

система залпового огня УМС-73 "Град";

четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2"

На борту могут размещаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Напомним, во временно оккупированном Севастополе вечером 23 марта прогремели мощные взрывы.

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