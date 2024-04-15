В Крыму "прилетело" по пункту с военными высокопоставленными чиновниками РФ — СМИ

Партизаны заявили о вероятном попадании в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты.

В оккупированном Крыму 15 апреля прогремели взрывы, после которых стало известно, что Силы обороны Украины поразили командный пункт с российскими высокопоставленными офицерами.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в спецслужбах.

Днем в оккупированном Севастополе раздавался сигнал тревоги, оккупанты подняли с аэродромов свою авиацию, сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

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Тревога продолжалась почти два часа. Российские силовики использовали дымовую завесу в бухтах Севастополя.

"Днем 15 апреля во временно оккупированном Крыму в результате ракетной атаки Сил обороны Украины был поражен командный пункт, в котором находились высокопоставленные российские офицеры", – говорится в сообщении "Суспільного".

В то же время партизаны из движения "Атеш" сообщали о звуках работы российской ПВО. Там заявили о возможном попадании в воинскую часть российской 810-й отдельной бригады морской пехоты в Севастополе.

"810 бригада вся в укрытии. Минус второй этаж", – указано в сообщении "Атеш".

К слову, в начале апреля издания The Guardian со ссылкой на чиновника ГУР Минобороны Украины сообщило, что в первой половине 2024 года Крымский мост будет уничтожен.

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