В Крыму прогремели взрывы: в каких районах было громко (фото, видео)

Под Симферополем работала вражеская ПВО.
В оккупированном Крыму прогремели взрывы днем 29 февраля, которые были слышны в нескольких районах полуострова.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Сильный взрыв слышали жители Симферопольского и Красногвардейского районов Крыма.
Вероятно, работает российская противовоздушная оборона.
По данным пабликов, ПВО работала в 14:41 (по Киеву) из района села Марьино под Симферополем. После этого под городом был слышен еще один громкий взрыв.
"Крым, слышно работу ПВО! Район объездной Ялта-Евпатория", — сообщили в движении "Атеш".
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К слову, ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов посоветовал гражданским в этом году не пользоваться Крымским мостом, ведь врага там ждут "новые сюрпризы".
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