В Крыму прогремели взрывы: в каких районах было громко (фото, видео)

В оккупированном Крыму прогремели взрывы днем 29 февраля, которые были слышны в нескольких районах полуострова.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Сильный взрыв слышали жители Симферопольского и Красногвардейского районов Крыма.

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Вероятно, работает российская противовоздушная оборона.

По данным пабликов, ПВО работала в 14:41 (по Киеву) из района села Марьино под Симферополем. После этого под городом был слышен еще один громкий взрыв.

"Крым, слышно работу ПВО! Район объездной Ялта-Евпатория", — сообщили в движении "Атеш".

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Следы работы ПВО в Крыму/Фото: Телеграм-канал "Крымский ветер"

Следы работы ПВО в Крыму/Фото: Телеграм-канал "Крымский ветер"

Взрывы в Крыму: работу ПВО сняли на видео

К слову, ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов посоветовал гражданским в этом году не пользоваться Крымским мостом, ведь врага там ждут "новые сюрпризы".

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