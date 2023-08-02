В Крыму прогремели взрывы в районе двух авиабаз: перекрыт мост (фото)

В оккупированном Крыму 2 августа прогремели взрывы в Симферополе и в районе населенных пунктов Гвардейское и Новофедоровка, где расположены военные аэродромы.

Об этом пишут местные Телеграм-каналы.

Так, о звуках взрывов сообщается в Симферополе и в районе, а именно – поселке Гвардейское. Отмечается, что в поселке был мощный взрыв и "шапка" в воздухе.

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Заметим, в Гвардейском расположена одноименная авиабаза, которую на сегодняшний день контролируют Воздушно-космические силы России. На аэродроме базируется российский 37-й смешанный авиационный полк.

Кроме того, сообщается о работе ПВО в поселке Новофедоровка Сакского района, где тоже расположен военный аэродром.

В результате "бавовны" оккупанты временно перекрыли движение по Керченскому мосту.

Российские оккупационные власти Крыма пока не комментировали "бавовну" на полуострове.

В Крыму 2 августа прогремел ряд взрывов/Фото: крымские Телеграм-каналы

Напомним, 30 июля в России заявили о попытке атаки 25 беспилотниками по Крыму. В Минобороны РФ заверили, что все дроны были якобы сбиты. Пострадавших и разрушений не было.

А вечером 31 июля российские захватчики перекрывали движение на Крымском мосту и объявляли там воздушную тревогу, о причинах чего не сообщалось. В то же время на железнодорожном вокзале в оккупированной Керчи была объявлена эвакуация из-за сообщения о заминировании.

Добавим, накануне таблоид Sunday Express со ссылкой на собственные источники сообщил, что британские военные на закрытой базе страны тренируют украинских спецназовцев, чтобы помочь освободить Крым к Рождеству.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "До сих пор висит! Ремонт Керченского моста затянулся не на шутку"

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