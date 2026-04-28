- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
В Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают о дронах и активности на аэродромах
В ночь на 28 апреля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы в нескольких районах — местные сообщают о пролете дронов и работе ПВО.
В временно оккупированном Крыму ночью зафиксировали серию взрывов в разных районах полуострова.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков.
В частности, взрывы были слышны в Феодосийском районе и над Кировским районом. Местные жители также сообщают о пролете беспилотников в небе.
Кроме того, в Джанкойском районе раздались взрывы, после чего, по словам очевидцев, было слышно движение дронов.
Также сообщается о нескольких взрывах на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке. Отдельно отмечается, что на аэродроме Кача могло работать стрелковое оружие.
В Севастополе также произошел сильный взрыв, после чего в городе объявили воздушную тревогу.
Официальной информации о причинах взрывов и последствий нет. Данные уточняются.
Напомним, что оккупанты массово минуют побережье Крыма из-за страха перед украинским десантом.
Враг пытается максимально укрепить береговую линию, создавая плотные минные поля и инженерные заграждения не только на суше, но и в прибрежных водах.