Война
В Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают о дронах и активности на аэродромах

В ночь на 28 апреля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы в нескольких районах — местные сообщают о пролете дронов и работе ПВО.

Севастополь

Севастополь / © Википедия

В временно оккупированном Крыму ночью зафиксировали серию взрывов в разных районах полуострова.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков.

В частности, взрывы были слышны в Феодосийском районе и над Кировским районом. Местные жители также сообщают о пролете беспилотников в небе.

Кроме того, в Джанкойском районе раздались взрывы, после чего, по словам очевидцев, было слышно движение дронов.

Также сообщается о нескольких взрывах на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке. Отдельно отмечается, что на аэродроме Кача могло работать стрелковое оружие.

В Севастополе также произошел сильный взрыв, после чего в городе объявили воздушную тревогу.

Официальной информации о причинах взрывов и последствий нет. Данные уточняются.

Напомним, что оккупанты массово минуют побережье Крыма из-за страха перед украинским десантом.

Враг пытается максимально укрепить береговую линию, создавая плотные минные поля и инженерные заграждения не только на суше, но и в прибрежных водах.

Дата публикации
Количество просмотров
55
