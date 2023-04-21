В Крыму растет напряженность из-за российской мобилизации

На временно аннексированном полуострове продолжает расти напряженность из-за российской мобилизационной кампании.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным Центра, значительно увеличилось количество выезжающих на территорию России железнодорожным транспортом. Кроме того, в Крыму активно продают недвижимость и отменяют бронирование в отелях на летний отдых.

"На временно оккупированном полуострове Крым растет недовольство населения из-за проведения представителями оккупационных администраций активной мобилизационной кампании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество населения полуострова, выражающее скептическое отношение к ходу и результатов так называемой "специальной военной операции", увеличивается.

Следовательно, оккупанты усилили «борьбу с экстремизмом» на оккупированном полуострове.

Ранее главный разведчик Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ могут зайти в Крым до конца весны, если для этого сложатся все условия. Некоторые военные эксперты говорят, что Крым очень уязвим для обороны.

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