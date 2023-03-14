В Крыму растут панические настроения из-за массовой мобилизации — ЦНС

Также сообщается о подготовке к эвакуации российского бизнеса, зашедшему на полуостров после аннексии в 2014 году.

Так называемая "частичная мобилизация" российских властей в оккупированном Крыму начала увеличивать темпы, что вызывает беспокойство среди населения полуострова.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что ранее предатель Аксенов утверждал, что получил обещание, что в Крыму оккупанты не будут проводить массовую мобилизацию.

Также читайте Ключ к освобождению Крыма: почему в западных столицах все еще думают о переговорах с Россией

"Несмотря на обещания, которые получил коллаборант Аксенов от правительства РФ, что в Крыму не будет массовой мобилизации, количество повесток на улицах крымских городов растет. Вместе с тем переселившиеся в Крым коллаборанты и россияне растут панические настроения", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о подготовке к эвакуации российского бизнеса, зашедшему на полуостров после аннексии в 2014 году. Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса, который еще в прошлом году провалил сезон и не будет пользоваться спросом в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном россиянами Крыму активисты зарисовывают символику РФ и оставляют надписи, напоминающие захватчикам, что Крым — это Украина.

Также мы информировали, что в оккупированном Крыму российские захватчики уже готовят население к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Так, российские агрессоры начали составлять списки работников и семей, подлежащих первоочередной эвакуации в Россию.

Читайте также: