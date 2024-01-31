В Крыму раздалась серия взрывов: в Севастополе мощный пожар (фото, видео)

В среду, 31 января, во временно оккупированном Крыму во второй раз раздались взрывы.

Во временно захваченном Севастополе местные сообщают о мощных взрывах.

После этого вблизи аэродрома Бельбек возник сильный пожар.

Так называемый "губернатор" Севастополя оккупант Михаил Развожаев традиционно заявил, что взрывы – это работа российской ПВО. Над городом якобы сбита цель, обломки которой упали на пустыре в районе Любимовки.

Взрывы в Крыму 31 января / Фото: Telegram / Крымский ветер

Взрывы в Крыму 31 января / Фото: Telegram / Крымский ветер

Напомним, раннее 31 января во временно оккупированном Крыму уже звучала воздушная тревога. Тогда оккупанты, как обычно, закрыли Крымский мост. Так называемый "глава" оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные используют "средства маскировки".

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