В Крыму раздалось около 10 мощных взрывов: в одно из мест "прилета" летят "скорые"

Розважаев заявил, что были "сбиты несколько воздушных целей".
Во временно оккупированном Крыму днем 4 января прогремели несколько мощных взрывов. "Бавовна" расцвела в Севастополе и Евпатории. Местные пишут, что есть задымление.
Об этом пишет телеграмм-канал Крым. Реалии».
Как отмечается, в Севастополе раздалось около 10 взрывов. Перед этим местные жители слышали запуски ракет. Так называемый "глава" города Разважаев заявил, что были "сбиты несколько воздушных целей".
В то же время телеграмм-канал "Крымский воздух" пишет, что в районе бухты в Севастополе есть два "прилета".
Кроме того, взрывы слышали и в Евпатории. Там "бавовну" зафиксировали в районе Красной горки. Туда помчались машины скорой помощи.
Напомним, что партизаны показали, как выглядит штаб Черноморского флота РФ в Крыму через 3 месяца после атаки.
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