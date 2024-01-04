В Крыму раздалось около 10 мощных взрывов: в одно из мест "прилета" летят "скорые"

Розважаев заявил, что были "сбиты несколько воздушных целей".

Во временно оккупированном Крыму днем 4 января прогремели несколько мощных взрывов. "Бавовна" расцвела в Севастополе и Евпатории. Местные пишут, что есть задымление.

Об этом пишет телеграмм-канал Крым. Реалии».

Как отмечается, в Севастополе раздалось около 10 взрывов. Перед этим местные жители слышали запуски ракет. Так называемый "глава" города Разважаев заявил, что были "сбиты несколько воздушных целей".

В то же время телеграмм-канал "Крымский воздух" пишет, что в районе бухты в Севастополе есть два "прилета".

Кроме того, взрывы слышали и в Евпатории. Там "бавовну" зафиксировали в районе Красной горки. Туда помчались машины скорой помощи.

Напомним, что партизаны показали, как выглядит штаб Черноморского флота РФ в Крыму через 3 месяца после атаки.

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