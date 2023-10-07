В Крыму раздался мощный взрыв: Минобороны РФ заявило о ракетной атаке (фото)

На опубликованных очевидцами фотографиях виден дым, поднимающийся в районе Джанкоя.

В субботу, 7 октября, жители некоторых районов временно оккупированного Крыма слышали мощный взрыв. В небе над Джанкоем клубится дым.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", опубликовав соответствующие фото.

В сообщении говорится, что около 17.50 о громком взрыве сообщили очевидцы из Черноморского, Красноперекопского и Джанкойского районов.

Следует от ракеты в небе над Крымом / Фото: из соцсетей

На одном фото виден след от ракеты, на других – дым, поднимающийся в районе Джанкоя.

В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ модернизированной зенитной ракетой С-200. По словам представителей оккупационной армии, около 18:00 атака "была отбита", а ракета уничтожена, как всегда, "на подлете".

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По какому именно военному объекту был нанесен удар и почему над Джанкоем поднимаются клубы черного дыма, в российском Минобороны стыдливо умолчали.

Официальных сообщений от представителей украинской власти по поводу вероятного ракетного удара по вражеским объектам во временно оккупированном Крыму пока не было.

Напомним, ранее оккупационные власти Крыма сообщили, что ночью, 6 октября, в Севастополе раздались громкие взрывы из-за якобы атаки двух "безэкипажных морских катеров".

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