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В Крыму раздался взрыв, поврежден российский вертолет Ми-8 – СМИ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Крыму раздался взрыв, поврежден российский вертолет Ми-8 – СМИ

В Крыму раздался взрыв, поврежден российский вертолет Ми-8 – СМИ / Фото: Википедия

Сообщается, что выведен из строя вертолет Ми-8 из состава 318 полка.

Во временно оккупированном Крыму ночью 20 мая раздался взрыв на аэродроме "Кача" вблизи Севастополя. В результате был поврежден боевой вертолет Ми-8 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в украинской разведке.

На этом аэродроме дислоцируется 318 отдельный смешанный авиационный полк. По словам источников, в ближайших населенных пунктах оккупанты усилили фильтрационные меры в связи с происшествием. Также россиянами возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении.

Напомним, руководитель пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк сообщила, что в аннексированном Крыму российские военные и оккупационные "власти" уже обдумывают варианты побега с полуострова. Впрочем, едва ли не единственный путь выезда – незаконно построенный мост через Керченский пролив.

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Дата публикации
Просмотры
2405
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