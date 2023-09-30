В Крыму РФ перекидывает боевые катера сухопутными путями – боится ударов ВСУ (видео)

Во временно оккупированном Крыму россияне перекидывают боевые катера сухопутными путями из-за возможных ударов ВСУ дронами.

Об этом сообщает военное партизанское движение "Атеш".

Там отметили, что во время разведывательной задачи агент "Атеш" зафиксировал перекидывание боевых катеров типа "Раптор" по трассе Н06 в сторону Севастополя. Эти катера используют для патрулирования береговой линии Крыма.

"Очевидно, что рашисты очень напуганы атаками украинских дронов и вскоре не останется мест в Черном море, где они будут в безопасности", — говорится в сообщении.

Также агент обнаружил ремонтную базу оккупантов на въезде в Бахчисарай.

"44.74399, 33.82226. россияне имели неосторожность не замаскировать свои КАМАЗы. Ждите привет", — предупреждает "Атеш".

Рембаза окупантов в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Координаты рембазы окупантов в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, эксперт объяснил, почему из оккупированных Россией в 2014 году территорий Украины будет трудно вытеснить идеологию "русского мира".

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