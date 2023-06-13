В Крыму россияне заминировали поля в Красноперекопском районе: что происходит на заводе "Титан"

В Меджлисе также заявили об угрозе работе химзавода на севере полуострова после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

В оккупированном Крыму россияне заминировали поля в Красноперекопском районе и отстойники с водой по периметру химзавода "Крымский титан".

Об этом глава управления по правовым вопросам и иностранным делам Меджлиса крымскотатарского народа, председатель Правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы предупреждали, что заминированы поля в Красноперекопском районе. Город Армянск тоже находится в этом районе", – сказал Бариев.

Также читайте Россияне на фоне контрнаступления ВСУ готовятся к разным сценариям — ГУР

Он прокомментировал ситуацию на заводе "Крымский титан" в Армянске, о заминировании которого стало известно раньше.

"Хочется обратить внимание, что завод имеет отстойники, в которых накапливается пресная вода. Они неглубокие и не могут помешать контрнаступлению. У нас есть информация, что эти отстойники по периметру также заминировали", – сообщил представитель Меджлиса.

Он заявил и о рисках для работы завода "Крымский титан". Все потому, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС, Крым не будет получать днепровскую воду.

Что происходит в Крыму

В начале июня стало известно, что российские оккупанты в Армянске минируют химзавод "Крымский титан", чтобы, возможно, устроить там провокации.

12 июня украинская разведка сообщила, что россияне готовят теракт на заводе "Крымский титан". Если там произойдет взрыв, аммиачное облако накроет близлежащие районы через полчаса: возникнет техногенная катастрофа с ужасающими последствиями.

Как сообщили в Центре нацсопротивления, оккуранты готовят принудительную "эвакуацию" жителей севера Крыма и представителей "администраций" вглубь полуострова и похищение материально-культурных ценностей.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла о признаках того, что российские войска готовятся к отступлению вглубь Крыма. Так, они оборудуют оборонительные рубежи "зубами дракона" на подступах к полуострову и в его глубине.

Читайте также: