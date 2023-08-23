В Крыму – серия взрывов: мог быть поражен ракетный комплекс "Бастион" (фото)

"Бастион" – один из носителей ракет "Оникс", которыми захватчики обстреливают украинские территории.

В оккупированном Крыму в районе села Оленевка прогремели семь взрывов днем 23 августа.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы и украинские мониторинговые каналы.

Крымские медиа заявили о семи взрывах в районе села Оленевка Черноморского района и о поражении вражеских радиолокационных станций на мысе Тарханкут. Мыс расположен в районе сел Оленевка, Марьино и поселка Черноморское.

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Украинские паблики и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко информируют, что в Крыму, вероятно, был поражен российский береговой ракетный противокорабельный комплекс "Бастион". Он является одним из носителей ракет "Оникс", которыми российские оккупанты атакуют Украину, в частности, в основном – Одесскую область.

В то же время в Госпогранслужбе Украины на "бавовну" на оккупированном полуострове отреагировали шутливым сообщением: "В Крыму аттракцион и новые забавы. Подгорел ваш "бастион", но это всего полдела".

Взрывы в Крыму 23 августа/Фото из местных Телеграм-каналов

Взрывы в Крыму 23 августа/Фото из местных Телеграм-каналов

Напомним, российские захватчики в ночь на 23 августа три часа атаковали дронами Одесчину. Оккупанты попали в Подунавье в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс, нанеся разрушения.

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