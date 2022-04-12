В Крыму школьников заставляют писать "письма благодарности" солдатам, которые воюют против Украины

В Крыму школьников заставляют писать "письма благодарности" солдатам, которые воюют против Украины

Каждая школа получает плановые показатели написания писем в соответствии с количеством учащихся.

"Власть" временно оккупированного Крыма вынуждает учеников школ писать "письма благодарности" солдатам, которые воюют против Украины.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа.

Сообщается, что для написания писем отведен один урок в каждом классе. Ученикам советуют писать слова благодарности оккупантам за то, что они якобы "охраняют мир и покой в Крыму".

Плановые показатели написания писем в соответствии с количеством учащихся "власть" отправляет в каждую школу. Дополнительно в школьных чатах опрашивают родителей, если кто-нибудь из детей таких писем не писал.

Напомним, в России детей заставляют писать письма солдатам, воюющим против "фашистов" в Украине.

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