В Крыму случайно сфотографировали средства российской ПВО с точной геолокацией: фото

В объектив фотоаппарата отдыхающих во временно оккупированном Крыму попали российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Швейцарский исследователь спутниковых снимков Бенджамин Питте опубликовал снимки из соцсетей россиян, отдыхавших у оккупированной Евпатории. На фото видна российская батарея противовоздушной обороны С-400.

Об этом он написал в своем Twitter.

“Новое фото подтверждает расположение батареи ПВО под Евпаторией. Техника прибыла на место около 20 июля”, — отметил он в подписи к одной из фотографий.

Фотографии содержали геолокационные метки, которые позволили аналитику точно установить расположение батареи.

"Здесь находится батарея ПВО: 45.1809403, 33.2317835", — уточнил Бенджамни Питте.

Russian AD position somewhere вблизи Yevpatoria salt lake pic.twitter.com/d8119VLYzu — Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022

После этого журналисты Радио Свобода нашли в соцсетях отдыхающих снимки этих батарей, сделанные курортниками на очень близкой дистанции.

Напомним, во временно оккупированной Евпатории и Заозерном на Крымском полуострове раздались взрывы. Вероятно, сработало ПВО оккупантов.

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