В Крыму создаются предпосылки для освобождения полуострова — Коваленко раскрыл подробности

В Крыму ведется плановая работа по уничтожению объектов российских кафиров, в частности, складов с боеприпасами, что является необходимым условием для освобождения полуострова.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, на территории временно оккупированного полуострова Крым сейчас действительно ведется плановая работа по уничтожению объектов, таких как склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и не только, а также ряда других объектов.

“Этот процесс происходит, ведь полуостров Крым является неотъемлемой частью Украины, временно оккупированной россиянами. Для создания предпосылок к освобождению полуострова необходимо провести определенный комплекс действий. Среди них и уничтожение подобного рода объектов», – рассказал Александр Коваленко.

К тому же, добавил он, из этих объектов идет обеспечение всем необходимым южной группировке российских оккупационных войск в Запорожской области и Левобережной части Херсонской области. “Крым выполняет роль транзитного логистического хаба, через который провозят все материально-техническое обеспечение российских окупантов. Оно оседает частично в Крыму, а отчасти сразу отправляется на материковый юг Украины. Собственно, то, что оседает, должно быть уничтожено”.

Эксперт считает, что россияне используют туристов в этом случае в большей степени как прикрытие, конечно же: «Но если уж совсем откровенно – на территории Крыма такое огромное количество объектов, которые следует ликвидировать, что туристы как-то не сильно повлияют как прикрытие для этих объектов. Они расположены не только, например, в районах действительно туристических, но, например, в центре Крыма или на севере Крыма”.

"Безусловно, это все свидетельствует о том, что там туризма особо нет на сегодняшний день, и там можно вполне успешно уничтожать такие объекты, не задумываясь о каких-то жертвах", — резюмировал Александр Коваленко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Крым готовят к освобождению! Когда ВСУ получат F-16? | Александр Коваленко

Взрывы и "бавовна" в Крыму

Напомним, в ночь на 24 июля в Крыму были слышны взрывы в разных районах полуострова – Феодосии, Армянска, Старом Крыму, Симферополя и Джанкоя.

Накануне, 22 июля, "бавовна" произошла в крымском поселке Октябрьское. Россияне заявляли об ударах дронами по нефтебазе и аэродрому.

Еще днем ранее сильнейший взрыв прогремел в оккупированном Севастополе. После этого над городом поднялся столб густого дыма.

Кроме того, 20 июля сообщалось о взрывах в Крыму недалеко от военного аэродрома возле Гвардейского. Российские паблики указывали, что это была попытка атаки беспилотниками по аэродрому.

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