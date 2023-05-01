В Крыму у россиян нет сил ПВО: военный эксперт объяснил "бавовну" на полуострове

Во время недавней "бавовны" в Крыму сгорело ориентировочно 40 тысяч тонн дизельного топлива.

В оккупированном россиянами Крыму недавно произошла масштабная "бавовна" — там в результате попадания беспилотника сгорели 10 цистерн топлива. При взрыве уничтожено не менее 40 тысяч тонн дизельного топлива.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"На базе, по которой ударили беспилотники, сгорело около 40 тысяч тонн дизеля. 10 цистерн, которые уже невозможно восстановить. Западная часть Крыма потеряла очень большую нефтебазу. Плюс потеря 40 тысяч тонн дизеля – стоимость его в оптовых ценах около 20 млн долларов. Два беспилотника Mugin 5 pro стоимостью 10 тыс. долларов каждый. За 20 тысяч долларов уничтожено 20 млн долларов российского продукта", — рассказал Роман Свитан.

По его словам, сейчас россиянам придется через Крымский мост "перетаскивать" поезда с цистернами топлива.

“А они их не опрокидывают складами, "рубят" по 20 цистерн, это около 40-50 таких маршрутов. А тут поймать их и уничтожить вместе с Крымским мостом, думаю, можно будет уже с помощью Storm Shadow. Скорее всего, впереди операция по уничтожению топлива, которым Россия будет восстанавливать потери Севастополем и уничтожение Крымского моста. Пазл складывается”, — подчеркнул военный эксперт.

Также он добавил, что противовоздушной обороны в Крыму как таковой нет.

"Если несколько беспилотников смогли пройти в Севастопольскую бухту, уничтожить запасы топлива, то можно говорить, что у ПВО у русских нет", — подчеркнул Свитан.

Напомним, что 1 мая прогремели несколько мощных взрывов в оккупированных россиянами крымских городах.

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