В Крыму уничтожен российский катер "Мангуст": что о нем известно

Примерная стоимость катера составляет около 3 миллионов долларов.

В понедельник, 6 мая подразделение ГУР Group 13 с помощью ударного морского дрона Magura V5 уничтожило российский скоростной патрульный катер "Мангуст".

Подробнее об уничтоженном вражеском катере рассказали в пресс-службе Главного управления разведки.

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Катера такого класса используются российским флотом и спецслужбами в качестве многоцелевых скоростных судов для патрулирования акватории, борьбы с диверсантами, а также поисково-спасательных операций.

Производятся "Мангусты" с 2000 года. Катер достигает до 20 м в длину и до 5 метров в ширину. Максимальная скорость – до 50 узлов.

В модифицированных версиях скоростных катеров установлены боевые дистанционно управляемые модули с основным штатным оружием — пулеметной установкой калибром 14,5 мм.

Также на борту "Мангуста" у россиян есть два автоматических гранатомета АГС-17, ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64 и два ПЗРК типа "Игла" или "Ива".

Примерная стоимость катера составляет около 3 миллионов долларов.

В ГУР напомнили, что с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже были уничтожены российские корабли "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергей Котов", "Акула" и "Серна", а также поврежден "Иван Хурс".

Напомним, 6 мая в ГУР сообщили, что их морской дрон Magura V5 уничтожил скоростной катер кафиров в бухте Узкая в Крыму. Там тоже показали видео поражения.

Позже представитель украинской разведки Андрей Юсов уточнил, что речь идет о катере серии "Мангуст" 150 — достаточно новейшей разработке россиян.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не просто поразили, а уничтожили! ГУР рассказали подробности ликвидации вражеского катера в Крыму