В Крыму уничтожили российский вертолет Ка-27 — Плетенчук

Оккупанты потеряли еще одно воздушное средство.
Во временно оккупированном Крыму уничтожен корабельный многофункциональный вертолет Ка-27.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", – написал он.
Больше подробностей об уничтожении российского вертолета Ка-27 пока нет.
Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подлодок. Вертолет может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.
Напомним, ВСУ отразили атаки РФ возле Часового Яра, Тернов и Клещиевки – сводка Генштаба.
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