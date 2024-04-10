В Крыму уничтожили российский вертолет Ка-27 — Плетенчук

Во временно оккупированном Крыму уничтожен корабельный многофункциональный вертолет Ка-27.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", – написал он.

Больше подробностей об уничтожении российского вертолета Ка-27 пока нет.

Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подлодок. Вертолет может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.

Напомним, ВСУ отразили атаки РФ возле Часового Яра, Тернов и Клещиевки – сводка Генштаба.

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