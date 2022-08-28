В Крыму упала ракета "Оникс", которую россияне запустили по Украине

В Крыму упала ПРК "Оникс", которую оккупант запускал по Украине.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, комментируя сообщение об "Ониксе" РосСМИ.

"Что-то пошло не так. В это время прозвучала тревога в Одессе и области. Совпадение? Понимаю, что война – путь обмана, но карму никто не отменял", – сказал Братчук.

Также от местных жителей стало известно о пуске ракеты и взрывах в районе мыса Фиолент.

Напомним, украинские защитники в Херсонской области обстреляли три пункта управления оккупационной армии. Также Силы обороны уничтожили два российских склада с боеприпасами на юге Украины.

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