В Крыму упала ракета "Оникс", которую россияне запустили по Украине

Сообщают о взрывах вблизи мыса Фиолент.
В Крыму упала ПРК "Оникс", которую оккупант запускал по Украине.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, комментируя сообщение об "Ониксе" РосСМИ.
"Что-то пошло не так. В это время прозвучала тревога в Одессе и области. Совпадение? Понимаю, что война – путь обмана, но карму никто не отменял", – сказал Братчук.
Также от местных жителей стало известно о пуске ракеты и взрывах в районе мыса Фиолент.
Напомним, украинские защитники в Херсонской области обстреляли три пункта управления оккупационной армии. Также Силы обороны уничтожили два российских склада с боеприпасами на юге Украины.
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