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В Крыму установили заграждения на входе в Севастопольскую бухту – спутниковые снимки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2454
Время на прочтение
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В Крыму установили заграждения на входе в Севастопольскую бухту – спутниковые снимки

Крымский мост / Фото: Associated Press

В Крыму пытаются оградить Черноморский флот РФ от новых атак Украины.

Во временно оккупированном Крыму российские военные установили заграждения на входе в Севастопольскую бухту, где расположена главная база Черноморского флота.

Об этом сообщил военный аналитик Брэди Африк и показал спутниковые снимки.

"Вот недавний взгляд на барьеры, которые Россия установила на входе в Севастопольскую гавань в Крым, чтобы противостоять украинским военно-морским беспилотникам", – говорится в сообщении.

Напомним, в ВМС рассказали, куда оккупанты перекидывают корабли ЧФ РФ из Севастополя.

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Дата публикации
Просмотры
2454
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