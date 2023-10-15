В Крыму установили заграждения на входе в Севастопольскую бухту – спутниковые снимки

В Крыму пытаются оградить Черноморский флот РФ от новых атак Украины.

Во временно оккупированном Крыму российские военные установили заграждения на входе в Севастопольскую бухту, где расположена главная база Черноморского флота.

Об этом сообщил военный аналитик Брэди Африк и показал спутниковые снимки.

"Вот недавний взгляд на барьеры, которые Россия установила на входе в Севастопольскую гавань в Крым, чтобы противостоять украинским военно-морским беспилотникам", – говорится в сообщении.

Здесь современный вид на barriers Russia has placed in entrance to Sevastopol harbor in Crimea to counter Ukraine's naval drones. pic.twitter.com/PLzlsgL3Cu — Brady Africk (@bradyafr) октябрь 14, 2023

Напомним, в ВМС рассказали, куда оккупанты перекидывают корабли ЧФ РФ из Севастополя.

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