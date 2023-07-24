В Крыму – утренняя "бавовна" в районе военного аэродрома (видео)

Российские "власти" полуострова объявили об эвакуации жителей близлежащих сел в радиусе 5 км "от места ЧП" в Джанкойском районе.

В оккупированном Крыму утром 24 июля слышны взрывы в Красногвардейском и Джанкойском районах.

Об этом сообщают крымские паблики.

Так, местные Телеграм-каналы информируют, что утром на полуострове гремят взрывы в районе поселка Красногвардейское якобы на военном аэродроме и в Красногвардейском и Джанкойском районах.

Несколько взрывов было слышно возле села Веселое Джанкойского района, после чего там поднимается столб дыма.

Местные власти также перекрывали движение по Крымскому мосту, однако в настоящее время оно уже якобы восстановлено.

На месте, где возле села Веселое раздаются взрывы, организован оперативный штаб, сообщил советник "главы" Крыма Олег Крючков. Также в этом районе временно закрыт перегон для движения поездов, повреждений путей нет.

Сам глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь. Кроме того, принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 км "от места ЧП" в Джанкойском районе в пункты временного размещения.

В Крыму раздаются взрывы в районе военного аэродрома

Взрывы и другая "бавовна" в Крыму

Напомним, в ночь на 24 июля в Крыму были слышны взрывы в разных районах полуострова – Феодосии, Армянска, Старого Крыма, Симферополя и Джанкоя.

Накануне, 22 июля, "бавовна" произошла в крымском поселке Октябрьское. Россияне заявляли об ударах дронамы по нефтебазе и аэродрому.

Еще днем ранее сильный взрыв прогремел в оккупированном Севастополе. После этого над городом поднялся столб густого дыма.

Кроме того, 20 июля сообщалось о взрывах в Крыму недалеко от военного аэродрома возле Гвардейского. Российские паблики указывали, что это была попытка атаки беспилотниками по аэродрому.

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